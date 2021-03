Danone: Emmanuel Faber garde la présidence du groupe

Le président du groupe Danone Emmanuel Faber. AP - Pavel Golovkin

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Emmanuel Faber sauve sa place à la tête de Danone. Il restera président du groupe, mais en revanche il n’en sera plus le directeur général. C’est ce qu’a annoncé le Conseil d’administration du géant français de l’agro-alimentaire dans un communiqué ce lundi soir 1er mars après plus de trois heures de débat. L’homme de 57 ans qui dirige le groupe depuis six ans était dans le collimateur des actionnaires.