Le couple Ghosn règle ses comptes et renouvelle ses accusations dans un livre

«Ensemble, toujours», de Carole et Carlos Ghosn. © Éditions de l'Observatoire

Un peu plus d'un an après avoir quitté le Japon, Carlos Ghosn, aujourd’hui réfugié au Liban, évoque avec son épouse Carole, dans un livre intitulé Ensemble toujours leur descente aux enfers. Paru ce mercredi, l’ouvrage de plus de 300 pages, retrace en détails ce que l’ex-patron de l’alliance Nissan/Renault a vécu depuis son arrestation en novembre 2018 à la descente de son jet sur le tarmac de l’aéroport de Tokyo. Le couple Ghosn règle également ses comptes et renouvelle ses accusations.