Royaume-Uni: le gouvernement dévoile un premier budget post-Brexit axé sur la relance

Le budget présenté ce mercredi 3 mars par le Chancelier de l'Échiquier Rishi Sunak pour le Royaume-Uni prévoit la poursuite d'aides massives à l'emploi et aux entreprises, mais aussi la perspective de hausses d'impôts pour les grandes entreprises.

Rishi Sunak s'y engage : le gouvernement britannique « a fait et fera tout ce qui est nécessaire » pour aider la population et les entreprises à traverser la crise provoquée par l'épidémie du coronavirus.

Pays européen affichant le pire bilan sanitaire avec quelque 123 000 décès attribués au virus, le Royaume-Uni est aussi le pays développé ayant subi le plus important choc économique. Son PIB a plongé de 9,9% en 2020, la pire dégringolade en 300 ans. Malgré 280 milliards de livres (323 milliards d'euros) d'aides pour protéger les emplois et les entreprises face à l'impact de la pandémie, « les dégâts sur notre économie ont été aigus », a reconnu ce mercredi Rishi Sunak devant la Chambre des communes.

Le chômage partiel maintenu jusque fin septembre

Le ministre des Finances a donc annoncé une prolongation jusqu'à fin septembre du système de chômage partiel, grâce auquel le gouvernement prend en charge jusqu'à 80% des salaires à hauteur de 2 500 livres par mois. Un système équivalent est prévu pour les travailleurs indépendants. Les employeurs seront appelés à contribution à partir de juillet quand le gouvernement réduira sa subvention à 70% des salaires puis 60% dès août.

De nouveaux prêts aux entreprises sont également prévus ainsi que plus de 700 millions de livres pour venir en aides aux entreprises culturelles et sportives. Des aides directes de plusieurs milliers de livres sont aussi en préparation pour les secteurs les plus durement touchés par la pandémie, comme la restauration, les commerces ou les pubs, qui vont aussi bénéficier d'un gel des taxes sur l'alcool.

Le gouvernement britannique va également maintenir pour quelques mois une suspension de la taxe sur les transactions immobilières, qui a alimenté un mini boom des achats de logements. Au total, le budget comporte des annonces de nouvelles mesures d'aides s'élevant à 65 milliards de livres pour cette année et la prochaine.

Une première hausse d'impôt

À la fin de la prochaine année fiscale, le gouvernement aura injecté au total 407 milliards de livres pour maintenir l'économie sous perfusion, et emprunté 355 milliards de livres, un record depuis la Seconde Guerre mondiale, a énoncé le Chancelier de l'Échiquier. Rishi Sunak a donc prévenu : « Une fois que nous serons sur la voie de la reprise, nous devrons commencer à redresser les finances publiques. »

Ce conservateur pro-Brexit et soucieux d'orthodoxie budgétaire a déjà annoncé une première hausse d'impôt : l'impôt sur les sociétés montera à 25% d'ici 2023, contre 19% actuellement. Pour rassurer les milieux d'affaires, il s'est empressé d'ajouter que même avec ce relèvement le Royaume-Uni garderait le niveau de taxe pour les entreprises « le plus bas du G7 ». Cette augmentation ne concernera toutefois pas les petites entreprises, a-t-il fait valoir, annonçant aussi une déduction fiscale pour les entreprises quand elles investissent.

Cette année, l'économie du Royaume-Uni devrait connaître une croissance de 4% d'après les prévisions de l'organisme public OBR qui tablait encore sur une hausse de 5,5% en novembre, soit avant le nouveau confinement. Mais l'économie devrait retrouver son niveau d'avant la pandémie mi-2022, contre fin 2022 prévu jusque-là, grâce à l'accélération de la croissance à 7,3% l'an prochain.

