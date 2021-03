Chine: retour à la rigueur budgétaire pour payer la facture du Covid

La Chine, d’où est partie le virus fin 2019, a été le premier pays frappé par l’épidémie. Elle a connu un trimestre de récession grave, mais depuis, le pays a réussi à mettre le Covid-19 sous contrôle grâce à des mesures drastiques. Résultat : la Chine est le seul pays du G20 à avoir fini 2020 avec de la croissance : 2,3%. Oui, mais les mesures de stimulus de l’État y ont aussi fortement contribué et aujourd’hui, se pose la question de qui va payer la facture ?

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Shanghai, Simon Leplâtre

La Chine a donné des éléments de réponse vendredi : le Premier ministre a annoncé l’objectif de croissance de plus de 6% cette année. Ça peut paraître beaucoup mais en fait après une année très mauvaise, la Chine devrait facilement faire mieux.

Six pourcent c’est donc un objectif modeste qui signale le retour à une certaine rigueur budgétaire. Le but est notamment de contrôler l’endettement des entreprises d’État : elles sont endettées à hauteur de 142% du PIB, c’est 12% de plus qu’il y a un an. Parce que quand l’économie va mal, le gouvernement leur demande d’investir pour compenser la mauvaise conjoncture. Mais cette stratégie a ses limites et ces derniers mois de plus en plus d’entre elles ont fait défaut.

Bref, le prix à payer de cette relance à la chinoise, c’est plus d’endettement, donc sans doute un ralentissement de l’économie plus prononcé ces prochaines années.

► À lire aussi : La Chine affiche un optimisme prudent en ouverture de son Assemblée nationale populaire annuelle

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne