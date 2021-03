Chine: hausse record des exportations début 2021

Du jamais vu en 26 ans: malgré la crise sanitaire, la Chine a enregistré des exportations record en janvier-février. Une performance essentiellement réalisée grâce à l’export de produits aidant à lutter contre le Covid.

Selon les douanes chinoises, les exportations vers l'étranger ont bondi d’un peu plus de 60% sur un an en janvier-février. Cette progression est moins importante si on tient compte du fait que les exportations ont surtout rattrapé la chute qu’elles ont subie en février 2020 au moment du déclenchement de la pandémie. Quoique qu’il en soit, les exportations chinoises profitent depuis le printemps dernier de la forte demande mondiale en produits médicaux et en matériel informatique pour le télétravail.

Et malgré la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, l’excédent commerciale de la Chine avec les États-Unis a été multiplié par deux en un an. Les plans de relances américains pour soutenir les revenus et la consommation des ménages profitent donc aux produits chinois.

Si l’Empire du milieu est le premier pays à être touché par la pandémie fin 2019, son économie a quant à elle très vite renouée avec la croissance. La Chine a connu une croissance positive l’an dernier et vise cette année une augmentation de son PIB d'au moins 6%, de quoi faire envier les pays occidentaux plongés actuellement dans une forte récession.

