Deliveroo va verser une prime exceptionnelle aux livreurs

Deliveroo va verser une prime exceptionnelle à ses livreurs dans le monde à l’occasion de son entrée en bourse de Londres. À travers ce geste, la plateforme de livraison de repas souhaite récompenser ses livreurs pour leur contribution au développement rapide de l’entreprise.

Une fois coté en bourse, Deliveroo promet la création d’un fonds spécifique de 18,6 millions d’euros qui va servir à payer cette prime exceptionnelle. La récompense peut aller de 230 euros à plus de 11 000 euros par livreur, tout dépendra du nombre de livraisons effectuées.

Pour en profiter, les livreurs devront avoir effectué plus d'un an d'activité et réalisé au moins 2 000 commandes. L’entreprise reconnait que ses livreurs, présents dans 800 villes du monde, ont contribué à l’expansion de la société. En effet Deliveroo, comme d’autres plateformes de livraison alimentaire, a vu son activité grandir grâce à la crise sanitaire.

Mais depuis quelques mois ces sociétés sont critiquées du fait de la précarité des contrats de travail des livreurs. Ces derniers sont embauchés au statut de travailleurs indépendants. Ce qui a valu à ces entreprises des condamnations par la justice, en Espagne ou encore en Italie ou le parquet de Milan a exigé la régularisation de quelques 60 000 livreurs travaillant pour les principales plateformes de livraison opérant dans le pays.

