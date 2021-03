L'OCDE table sur une croissance mondiale de 5,6% en 2021, des prévisions en forte hausse

© CC0 Pixabay/Michael Gaida

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Dans ses perspectives économiques intérimaires publiées ce mardi 9 mars, l’Organisation de coopération et de développement économiques table sur les effets conjugués du méga-plan de relance américain et de la vaccination. Toutefois, le retour à la situation d'avant la pandémie ne sera possible que plus tard dans l'année, ou même en 2022.