Le bitcoin dépasse la barre des 60 000 dollars, dopé par le plan de relance américain

Le bitcoin a franchi samedi pour la première fois de son histoire la barre des 60 000 dollars. La plus connue des cryptomonnaies ne cesse de repousser ses records, dopée, selon les analystes, par le plan de relance américain.

Le bitcoin est monté à 60 197 dollars et continuait ensuite d'osciller autour de ce seuil symbolique. Sachant que sur les trois derniers mois la cryptomonnaie a triplé sa valeur. Elle valait encore 20 000 dollars mi-décembre.

Certains se méfient de cette volatilité du bitcoin et craignent l'explosion d'une bulle. Comme en 2017 où les prix avaient grimpé rapidement pour s'effondrer début 2018. D'autres, en revanche, estiment que la situation est bien différente. Outre les fonds d'investissements et quelques grands groupes, les particuliers sont de plus en plus nombreux à acheter des cryptomonnaies.

Comme les consommateurs américains qui reçoivent actuellement leurs premiers chèques et virements du plan de relance fédéral. Une partie de cet argent pourrait être investie dans le bitcoin, grâce à de nombreuses plateformes.

Alors que la vaccination progresse, les investisseurs espèrent de plus en plus un rétablissement solide de l'économie. En témoigne la bonne santé des bourses, mais aussi le dernier rapport de l'OCDE. L'organisation s'attend en effet à une croissance mondiale plus élevée que prévu, soit 5,6% dès cette année.

