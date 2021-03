Covid en France: Jean Castex annonce une prime pour les travailleurs de «seconde ligne»

Tous les salariés de secteurs exposés au public et au danger sanitaire depuis un an, employés de supermarchés, ceux des transports, ou les ouvriers du bâtiment, pourront se voir verser une prime défiscalisée pouvant aller jusqu’à 2000 euros. © Siegfried Forster / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La prime Macron fait son retour, cette fois pour les travailleurs dits de la « deuxième ligne ». Tous les salariés de secteurs exposés au public et au danger sanitaire depuis un an mais qui jusqu'ici n'avaient pas fait bénéficié d'un soutien particulier. Les employés de supermarchés, ceux des transports, ou les ouvriers du bâtiment, pourront se voir verser une prime défiscalisée pouvant aller jusqu’à 2 000 euros. C'est l'une des annonces faites à Matignon ce lundi soir, à l'issue de la troisième conférence sociale réunissant le gouvernement et les partenaires sociaux. Pour les jeunes, particulièrement fragilisés par la crise, le dispositif d'aide à l'embauche est prolongé.