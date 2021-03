Covid-19: l'Italie adopte des mesures de soutien à hauteur de 32 milliards d'euros

Le président du Conseil italien Mario Draghi le 19 mars 2021 à Rome. © AP - Alberto Pizzoli

3 mn

Particulièrement affectée sur le plan sanitaire, l'Italie a adopté vendredi soir des mesures de soutien de 32 milliards d'euros pour faire face aux effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19 sur l'économie et soutenir les entreprises et les ménages. Des mesures d’urgence qui s’ajoutent aux plus de 100 milliards d’euros déjà mobilisés par l’Italie l’année dernière.