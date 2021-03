Dacia ouvre la pré-commande de la voiture électrique la moins chère du marché

Le constructeur automobile roumain Dacia, filiale du groupe français Renault, a ouvert ce samedi 20 mars son carnet de commandes de sa première voiture 100% électrique sur le marché français et européen. Ce sera la voiture la moins chère par rapport à ses concurrentes.

C’est parti pour les pré-commandes, mais la Dacia Spring ne se mettra à l’assaut du bitume qu’en automne prochain. Dans un premier temps, les souscriptions d’achat sont disponibles seulement en ligne, à cause des nouvelles mesures de précautions sanitaires aussi bien en France que dans les autres pays européens. On pourra l’essayer en juin, mais les voitures seront livrées en octobre.

Dévoilée il y a six mois, la nouvelle citadine électrique est un véhicule de cinq portes qui a des airs de SUV ou Véhicule Utilitaire Sport, avec deux versions proposées. La Dacia Spring sera la moins chère du marché en France. Le constructeur roumain en dévoilé les prix le 11 mars 2021. L’entrée de gamme est proposée à 16 990 € et elle reviendra à moins de 12 500 € après déduction du bonus.

Par comparaison, la Renault Twingo Electric est proposée à plus de 21 000 €, soit 15 600 € après déduction du bonus. La version de la Dacia Spring au-dessus, s’affiche à 18 500 €, soit 13 500 € une fois le bonus déduit.

Un prix qui peut légèrement augmenter plus tard si l’automobiliste souhaite ajouter une option. Et avec le cumul possible des aides gouvernementale et locale qui vise à diminuer la pollution automobile, la Dacia Spring peut viser un prix de vente final sous la barre des 12 000 €.

