La plateforme Deliveroo entre en bourse à Londres

La plateforme de livraison alimentaire Deliveroo s'apprête à réaliser la plus grande introduction en Bourse depuis 10 ans à Londres, avec une valorisation de 7,6 milliards de livres. DANIEL LEAL-OLIVAS AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La plateforme de livraison alimentaire dopée par les confinements et le couvre-feu travaille avec les restaurants de 800 villes dans le monde et compte quelque 100 000 livreurs. L'entreprise n'est pas encore rentable et les mouvements de contestation des livreurs se multiplient.