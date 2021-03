Covid-19: des tests négatifs et des certificats de vaccination en vente sur le dark web

Un officier de police espagnol contrôlant le tests PCR d'un français souhaitant se rendre en Espagne. AFP - RAYMOND ROIG

Texte par : Dominique Desaunay Suivre 3 mn

En plus de proposer des vaccins anti-Covid-19 contrefaits, le dark web et plusieurs forums de piratage vendent actuellement de faux résultats aux tests Covid-19 et de faux certificats de vaccination.

Le laboratoire de veille des menaces informatiques Check Point Research alerte sur cette nouvelle tendance qui envahit ces plateformes clandestines non répertoriées par les moteurs de recherche. À grand renfort de publicités, les places de marché éphémères de vente illicites sur le dark web profitent allégrement de la crise sanitaire mondiale. Notamment celles concernant le commerce frauduleux des vaccins contre le Covid-19 dont le nombre a augmenté de plus de 300 % au cours des trois derniers mois, affichant un prix de la dose vaccinale entre 500 et 1 000 dollars. Dans son dernier rapport, la société de cybersécurité CheckPoint a révélé que des attestations indiquant un résultat négatif aux tests Covid-19 ainsi que des « certificats » de vaccination étaient fabriqués, créés et imprimés sur commande. 25 dollars pour un test PCR négatif Ils peuvent permettre à des individus, au mépris des règles sanitaires, d'embarquer sur des vols, de passer une frontière ou d'entreprendre toute autre activité nécessitant ce type de justificatif. « Prix moyen pour un test PCR favorable ? 25 dollars ! », nous précise Xavier Duros, le directeur technique de Check Point Research. Pour rappel, le faux et l'usage de faux documents pour passer une frontière dans tous les pays du monde est un délit pénal dont la sanction peut être de la prison. Jusqu'à présent, les escrocs du dark web échappent toujours à la vigilance des autorités car ces transactions discrètes sur ces plateformes sont intraçables. Notamment car le paiement s'effectue toujours en utilisant une monnaie virtuelle. De plus, il y a un risque à effectuer ce types d'achats sur le dark web car ils permettent aux criminels de récupérer facilement les données personnelles des clients afin d'accéder à leurs comptes bancaires. ► À lire aussi : À la Une : la Commission européenne dévoile son passeport vaccinal