Le FMI alerte sur les inégalités entre pays qui risquent de se creuser à cause du Covid

Le Fonds monétaire international a de nouveau relevé ce mardi ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale. REUTERS - Yuri Gripas

Texte par : RFI Suivre 4 mn

En marge de l'ouverture des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international a de nouveau relevé ce mardi 6 avril ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale. En tête la Chine et les États-Unis, mais l'organisation prévient : les inégalités entre pays risquent de se creuser. Les pays qui n'ont pas les moyens de procéder à des campagnes de vaccination et de soutenir leur économie pourraient s'enfoncer dans la pauvreté.