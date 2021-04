Le Brésil met aux enchères 22 aéroports et 5 ports

Vue de l'aéroport de Manaus, au Brésil. AFP - CHRISTOPHE SIMON

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Brésil organise des enchères pour la concession de 22 aéroports, cinq ports et une voie ferrée dans l'espoir d'engranger quelque 1,5 milliard d'euros et de montrer sa capacité à attirer les investisseurs malgré la fragilité de son économie. Ces enchères auraient dû avoir lieu en octobre dernier, mais en raison de la pandémie elles ont été repoussées et démarrent ce mercredi 7 avril.