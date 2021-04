Le FMI recommande de taxer davantage les riches pour aider les pays les plus frappés par la crise

Lors de l'épidémie de Covid-19 en Inde: nettoyage d'une ambulance dans le fleuve Gange, juillet 2020 (illustration). REUTERS/Danish Siddiqui

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Que doivent faire les États pour se relever de la crise économique engendrée par l'épidémie de Covid-19 ? Taxer davantage les riches et les grandes sociétés. C'est la recommandation du Fonds monétaire international dont les dirigeants sont réunis depuis ce mercredi 7 avril pour leur assemblée annuelle avec la Banque mondiale. Le FMI appelle à mettre en place une fiscalité provisoire sur les revenus les plus élevés pour aider les gouvernements à soutenir les plus vulnérables.