Pandémie: les grands argentiers du G20 s'engagent à intensifier l'aide aux pays pauvres

Nous nous sommes mis d'accord pour une ultime prolongation de l'initiative de suspension du service de la dette pour six mois jusqu'à la fin de 2021. Cela permettra aux pays bénéficiaires de mobiliser davantage de ressources pour affronter les défis de la crise. Cette extension sera la dernière. L'idée c'est de passer d'une gestion de court terme vers une approche plus structurelle. Le G20 appelle le FMI à faire une proposition pour une nouvelle émission de droits de tirage spéciaux pour une valeur de 650 milliards de dollars. Et ce dans le but de répondre à la nécessité durable de compléter les réserves de liquidité.