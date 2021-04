Cryptomonnaies: la plateforme Coinbase entre à Wall Street en fanfare

Le logo de l'application Coinbase sur smartphone, le 13 avril 2021. AP - Richard Drew

Texte par : RFI

C’est l’événement le plus attendu de l’année à Wall Street. Coinbase, la plus importante plateforme américaine d'échanges de cryptomonnaies, est introduite ce mercredi 14 avril à la bourse de New York sous l’acronyme « coin ». Cotée sur l’indice Nasdaq, sa valorisation en bourse est estimée à plus de 100 milliards de dollars. Quelle est cette entreprise qui affole les investisseurs ?