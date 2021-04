Luxe: LVMH démarre l'année en trombe

Le leader mondial du luxe LVMH a vu ses ventes rebondir au premier trimestre, dépassant celles de 2020 à la même période, pourtant marquée par le début de la crise sanitaire.

Publicité Lire la suite

Alors que l’économie mondiale est toujours en pleine tourmente en raison de la pandémie, LVMH traverse la tempête sans encombre. Le groupe aux 75 marques comme Dior, Louis Vuitton ou Dom Perignon démarre ainsi l'année sous les meilleurs auspices. Le leader mondial du luxe repasse en 2021 au-dessus de son activité du premier trimestre 2019, avant le début de la pandémie.

LVMH a vu ses ventes augmenter de 32% sur un an au premier trimestre, et surtout de 8% par rapport à celui de 2019. Sur les trois derniers mois, son chiffre d’affaires s’établit à près de 14 milliards d’euros, contre 12,5 milliards en 2019 sur la même période.

Les activités moteurs de la croissance sont la mode et la maroquinerie qui ont généré sur un an une hausse des revenus de 52%, suivies par les vins et spiritueux avec une progression de 36%.

En Asie, le chiffre d'affaires du groupe a enregistré un bond de 25% par rapport à 2019, grâce à la Chine qui tire le marché. Aux États-Unis, il progresse de 15%. Les résultats sont au contraire en recul de -20% en Europe, en raison des restrictions de voyage et de la chute de l’activité touristique.

LVMH déclare avoir effacé les mauvais résultats de l’année dernière, sans pour autant parler de reprise, car les restrictions sanitaires restent toujours en vigueur.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne