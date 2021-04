Espagne: nouvelle saignée de l'emploi dans les banques

L'Espagne va de nouveau supprimer des milliers de postes et d'agences. Deux des plus grandes banques du pays ont annoncé cette semaine de vastes plans de départs : environ 8.300 postes -près d'un emploi sur cinq- chez CaixaBank, et 3 800 chez BBVA, soit 16% des effectifs.

REUTERS - SUSANA VERA