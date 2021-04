Standard & Poor's relève d'un cran la note de la Grèce

Standard & Poor's table sur une croissance cette année de 4,9% et une accélération à 5,8% l'an prochain en Grèce.

Malgré la crise mondiale, l'économie grecque reçoit une bonne nouvelle. Standard & Poor's a relevé vendredi d'un cran la note du pays qui passe à « BB ». L'agence assortit sa note d'une perspective positive, Standard & Poor's pourrait donc encore la relever d'ici à un an ou 18 mois, si la reprise économique est plus rapide que prévu.

Publicité Lire la suite

Le PIB de la Grèce a certes plongé en 2020 de 8,2%, mais l'économie a finalement mieux résisté que prévu. Les analystes misaient initialement sur une chute de plus de 10% pour ce pays très touristique.

Et puis surtout, Standard & Poor's table sur une croissance cette année de 4,9% et une accélération à 5,8% l'an prochain. Une reprise plus marquée donc que celle anticipée par le Fonds monétaire international pour l'ensemble de la Zone euro.

Un taux d'endettement public parmi plus élevés au monde

L'agence a pris en compte le fait que la Grèce bénéficierait du plan de relance européen pour juguler la crise. Elle salue surtout les politiques du gouvernement pour accélérer les réformes structurelles et la consolidation budgétaire. Standard & Poor's estime que cela permettra de réduire le ratio entre la dette et le PIB. Le taux d'endettement public de la Grèce reste, malgré tout, l'un des plus élevés au monde. Il devrait s'élever à 199% cette année selon le gouvernement.

La Grèce a dû faire face au choc du Covid-19, encore fragilisée par la crise de 2010. Crise au cours de laquelle elle avait perdu plus d'un quart de son PIB.

► À écouter aussi : La génération Covid face à la crise économique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne