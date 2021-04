La Nasa choisit SpaceX pour retourner sur la Lune, Jeff Bezos porte plainte

Blue Origine, la société de Jeff Bezos, estime que la Nasa a changé les règles du jeu au dernier moment et éliminé la possibilité de concurrence.

La société spatiale Blue Origin du milliardaire Jeff Bezos reproche à la Nasa d'avoir choisi SpaceX pour construire le prochain engin qui enverra des astronautes sur la Lune.

Blue Origin, la société spatiale de Jeff Bezos estime que le choix par la Nasa de l'alunisseur de SpaceX pour construire l'engin qui déposera les prochains astronautes américains sur la Lune, est risqué et crée un monopole potentiel pour la société d'Elon Musk. Blue Origin a donc déposé plainte auprès du Government Accountability Office (GAO), une agence dépendant du Congrès américain.

« La Nasa a réalisé une acquisition défectueuse pour son programme » de vaisseau lunaire, « et changé les règles du jeu au dernier moment », a dénoncé la société du milliardaire Jeff Bezos dans une déclaration transmise à l'AFP.

Cette « décision élimine la possibilité de concurrence (...) et ne fait pas que retarder, mais aussi compromettre le retour de l'Amérique sur la Lune », pour le moment annoncé pour 2024, poursuit l'entreprise. Pour Jeff Bezos, la Nasa prend des risques en choisissant un véhicule « entièrement nouveau », et dont les derniers essais se sont soldés par plusieurs explosions.

L'Agence spatiale américaine a annoncé il y a un peu plus d'une semaine qu'elle avait choisi pour retourner sur la Lune la société du milliardaire Elon Musk et sa fusée Starship encore en cours de développement. Le contrat s'élève à 2,9 milliards de dollars.

Avec sa plainte, la société Blue Origin espère que la Nasa annule sa décision et sollicite de nouvelles offres. Et si l'Agence Spatiale n'a pas encore répondu publiquement, Elon Musk, lui, s'est fendu d'un tweet assez ironique en disant qu'il ne pouvait pas faire monter Jeff Bezos en orbite. Pas sûr que ce dernier apprécie. La guerre des étoiles est bel et bien déclarée.

