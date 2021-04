Paris et Berlin appellent Bruxelles à adopter rapidement les plans de relance

Une conférence de presse conjointe des ministres français et allemand a eu lieu ce mardi à Bercy. Le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire et son homologue allemand Olaf Scholz ont présenté leurs plans de relance nationaux afin de redresser leurs économies respectives terrassées par la pandémie de coronavirus. Le ministre français a appelé la Commission européenne à examiner les plans de relance des pays membres le plus vite possible.

Publicité Lire la suite

Une douzaine de pays membres de l’Union européenne dont la France et l’Allemagne vont présenter cette semaine à Bruxelles leurs plans de relance. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire appelle la Commission européenne à les adopter rapidement afin que l’argent soit versée avant la fin de l’été : « Nous avons été très efficaces l'an passé pour adopter le principe d'un plan de relance européen de 750 milliards d’euros sous l’impulsion de la France et de l’Allemagne. Depuis, nous avons perdu beaucoup de temps. La croissance chinoise est repartie. Les États-Unis sont en plein essor. L'Union européenne doit rester dans la course. »

► À lire aussi : UE: les plans de relance nationaux présentés à la Commission européenne

Le ministre allemand de l’Économie Olaf Scholz souligne l'importance du plan de relance européen, et le considère comme un nouveau départ pour l’es 27. « Nous faisons en sorte que l'Europe sorte de cette crise plus forte qu'elle ne l'était avant, affirme-t-il. Et nous lançons une puissante relance qui la mènera vers un futur qui sera bon pour le climat et qui sera plus numérique. Aujourd'hui, l'Europe ouvre un nouveau chapitre. Tourné vers l'avenir, vers le numérique et la neutralité carbone. »

L'agence de notation Standard and Poor's, estime que le plan de relance européen pourrait apporter 4,1 points de croissance supplémentaire à l'Union européenne, si les fonds sont versés dès cet été.

► À lire aussi : Plan de relance italien: pour Mario Draghi, «l’Italie joue son destin»

Nous voulons construire une Europe plus verte, qui protège le climat et l'environnement, tout en créant les emplois du futur. Nous voulons investir dans une Europe numérique, compétitive sur le marché mondial, et qui montre la voie en matière d'innovation. Et nous voulons une Europe plus robuste et mieux équipée pour gérer les crises futures. Nous disposons de 750 milliards d'euros pour construire notre union future. Cela représente l'opportunité du siècle pour l'Europe. Un véritable moment historique. La Commission, qui va examiner les plans de relance nationaux définis par les pays membres veillera à ce qu'ils soient suffisamment ambitieux. Nous le devons à nos citoyens et notamment à notre jeune génération. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne Agnieszka Kumor

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne