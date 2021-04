Le fleuron suédois du streaming musical Spotify passe enfin dans le vert

Fleuron européen de l’internet, Spotify passe dans le vert. Après des années de pertes, le numéro 1 mondial du streaming musical annonce un bénéfice net de 23 millions d’euros au premier trimestre. La plateforme suédoise bénéficie des changements d'habitudes liés aux confinements et à une politique d'expansion mondiale.

356 millions d'utilisateurs sur la planète, une hausse de 21% du nombre d'abonnés payants sur un an. Spotify devance largement ses principaux rivaux Apple Music et Amazon Music, et ne compte pas s'arrêter là.

La progression des abonnements en ligne est l'un des moteurs de la réussite de la plateforme suédoise entrée à la Bourse de New York en 2018. Elle vient d'étendre sa toile dans plus de 80 nouveaux pays comme le Pakistan, le Bangladesh, le Nigeria, bien d'autres États africains en Afrique de l'Ouest ou encore à Madagascar et au Cameroun. Au total, un milliard de nouveaux clients potentiels.

Autre raison pour expliquer ces nouveaux profits dégagés au premier trimestre, la récente baisse du prix de l'action Spotify qui réduit ses charges de rémunération.

Le cofondateur et PDG, le milliardaire suédois Daniel Ek, ne manque pas d'ambition. Il dit vouloir racheter le club londonien de football d'Arsenal. Mais le propriétaire de ce dernier a affirmé qu'il n'était pas à vendre.

