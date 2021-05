Inde: ces entrepreneurs français qui restent malgré la crise~sanitaire

La situation se détériore en Inde où le Covid-19 a fait plus de 200 000 morts. Face à cette situation, certaines grandes entreprises françaises comme Decathlon ou Dassault ont choisi de rapatrier leurs employés. Mais pour les plus petites entreprises, les expatriés choisissent de rester et mettent tout en place pour poursuivre leur activité.

L’Inde est devenue son deuxième pays. Pour Kazem Samandari, patron français d'un groupe de boulangerie-pâtisserie installé à New Dehli hors de question de rentrer en France, malgré la situation sanitaire. « On ne veut pas abandonner le bateau. Nous devons rester ici, nous devons leur montrer l’exemple. On le doit à notre personnel d’être avec eux », affirme-t-il.

« Avec eux », car les 150 membres de son personnel assurent la production dans les usines. Pour éviter les contaminations, Kazem Samandari les encourage à se faire vacciner. « Ça coûte à peu près 9 – 10 euros et nous avons assuré au personnel que la compagnie couvrirait le coût de la vaccination et on leur donne le temps qu'il faut pour aller se faire vacciner. »

Encourager la vaccination, ou encore le télétravail. Damien Berville gère une entreprise de sous-traitance dans l’informatique à Pondichéry. Vu la situation, pas question de retourner au bureau. « On a mis pour ceux qui en avaient besoin des connexions internet qui sont payées par l'entreprise. On a donné des ordinateurs portables, ou même ils ont eu le droit de prendre leur ordinateur du bureau », explique-t-il.

Pour le moment ce patron ne compte pas quitter le pays. Sauf si les vols entre l’Inde et la France sont suspendus.

La Confédération de l'industrie indienne demande des mesures d'urgence

Face à cette situation critique, le président de la Confédération de l'industrie indienne (CII), basée à New Delhi, a réclamé des mesures fortes afin de casser la chaîne des contaminations et sauver des vies. Uday Kotak a demandé au gouvernement de s'appuyer sur l'aide internationale. Les soignants et les travailleurs de la première ligne font de l'impossible pour faire face à l'afflux des patients, déclare Uday Kotak, mais leurs efforts pourraient ne pas suffire. L'Inde a besoin d'experts.

La Confédération de l'industrie indienne enjoint le gouvernement à faire appel à l'armée pour qu'elle déploie ses infrastructures et son personnel. Des lieux publics, comme les écoles, collèges, parcs, doivent être mis à disposition pour accueillir des hôpitaux temporaires.

Les avions et les camions de l'armée doivent être mobilisés pour acheminer les vaccins et le matériel médical. Quant à la vaccination, l'aide devrait aller vers les États de l'Union qui en ont le plus besoin et qui ont la population la plus vulnérable.

