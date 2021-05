Nintendo bat des records de profit durant la pandémie

La nouvelle Switch lancée en 2017, moins chère, plus maniable, est bien la star des gamers, plus nombreux que jamais depuis l'apparition du virus. Philip FONG AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors que le monde subit toujours la pandémie, certaines entreprises battent des records de profit. C'est le cas de Nintendo. Le groupe japonais de jeux vidéo voit son bénéfice exploser de plus de 85% en un an. La fin progressive des confinements en Europe et aux États-Unis n'est donc pas une bonne nouvelle pour l'inventeur de l'ultra populaire console Switch.