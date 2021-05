La Chine retrouve une bonne santé économique

Les exportations de la deuxième économie mondiale ont bondi de 32,3% sur un an en avril et les importations de 43,1% sur la même période.

Ces bons résultats reflètent une forte demande tant sur le plan intérieur qu'à l'export. Les exportations chinoises ont dépassé les attentes en avril, donnant un nouveau coup de pouce à la deuxième économie mondiale.

L'importante reprise aux États-Unis et le ralentissement de la production manufacturière dans les pays toujours frappés par la pandémie de coronavirus ont stimulé la demande pour les produits chinois. C'est le cas pour les achats d'électronique, dont la demande a fortement augmenté en raison du développement du télétravail lié à la crise sanitaire, tout comme celle pour les produits contre le Covid, c'est le cas pour les masques et les tenues de protection.

Forte hausse également pour les importations

En avril, sur un an, les exportations ont bondi d'un peu plus de 43%, soit leur rythme de progression le plus élevé depuis 2011. Ce score est tout de même à relativiser, puisqu'il est en comparaison avec les résultats de 2020, année durant laquelle la crise sanitaire avait provoqué une quasi-paralysie de l'économie chinoise, provoquant un repli de 4% des importations. Grâce à l'amélioration des conditions sanitaires et au dépistage massif, la Chine retrouve son niveau d'activité d'avant la pandémie.

