Alibaba: près d'un milliard d'euros de perte trimestrielle après une amende record

Malgré ces déboires, Alibaba se dit optimiste pour l'année en cours, compte tenu de l'énorme potentiel du marché chinois. GREG BAKER AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le géant chinois du commerce en ligne, Alibaba, a annoncé une perte de plus de 974 millions d'euros au dernier trimestre de son exercice. En cause : ses déboires avec le régulateur chinois et une amende astronomique dont le groupe fondé par Jack Ma a écopé il y a à peine un mois.