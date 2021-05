Un nouveau colosse du streaming voit le jour avec la fusion de WarnerMedia et Discovery

Le groupe américain de télécommunications AT&T a annoncé avoir conclu un accord de rapprochement avec le groupe de médias Discovery. Si ce projet aboutit, la nouvelle entité sera un concurrent sérieux de Netflix et de Disney.

Publicité Lire la suite

Pour être compétitif dans le streaming, il faut être grand, surtout quand il s’agit de tenir tête à d’autres géants du secteur comme Netflix, Amazon Prime et Disney.

La nouvelle entité, sortie de la fusion entre WarnerMedia et Discovery aura la taille pour cela ; ce nouveau géant du streaming est valorisé à environ 150 milliards de dollars. WarnerMedia et Discovery sont en effet parmi les plus grands groupes de médias américains. Ensemble, ils ont réalisé plus de 41 milliards de dollars de chiffres d’affaires l’an dernier.

WarnerMedia est propriétaire de la plateforme de streaming HBO Max, des studios Warner Bros et de chaînes câblées comme CNN. Discovery possède quant à lui des chaînes thématiques dans plusieurs pays du monde, dont la chaîne Eurosport.

Avec une telle offre, la nouvelle entreprise espère dominer un jour le marché du streaming où Netflix est roi. L'objectif de l'opération est aussi de faire des économies de synergie, environ 3 milliards de dollars par an.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne