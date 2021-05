L'UE suspend certains droits de douanes imposés sous Donald Trump

La Commission européenne a annoncé lundi 17 mai qu'elle suspendait pour une durée maximale de six mois son projet de relèvement des taxes sur un certain nombre de produits allant du rouge à lèvres aux chaussures de sport et d'un doublement des droits de douane à 50% sur les importations de bourbon américain, de motos et de bateaux à moteur. © afp.com/Kenzo TRIBOUILLARD

La Commission européenne a décidé de suspendre les droits de douanes supplémentaires vis-à-vis des États-Unis sur un certain nombre de produits. Ces taxes avaient été imposées en réponse à celles introduites par Donald Trump en 2018 et qui avaient particulièrement touché à l'époque de grands sidérurgistes européens, notamment allemands et autrichiens.