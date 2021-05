Les arnaques au bitcoin explosent aux États-Unis

Selon un récent rapport de la Federal Trade Commission, la principale autorité fédérale en matière de concurrence aux États-Unis, ces escroqueries liées à la première cryptomonnaie ont augmenté de 1000% depuis l’automne dernier.

Au total, les investisseurs américains ont perdu plus de 80 millions de dollars entre octobre 2020 et mars 2021. Plus de 7 000 arnaques ont été recensées par la Federal Trade Commission (FTC). Parmi ces affaires, on retiendra principalement les arnaques type pyramides, les marchandises jamais livrées, les publicités mensongères et les fausses propositions, d’investissements.

Les fraudeurs ne manquent pas d’imagination. L’engouement d’Elon Musk, le patron de l’entreprise Tesla, pour les cryptomonnaies est connu. Des imposteurs en ont profité pour se faire passer pour l’homme d’affaires et ont proposé d’investir dans son entreprise Tesla. Les faux Elon Musk ont ainsi récolté plus de 2 millions de dollars.

Des faux plans d’investissements

Selon le rapport de la FTC, les seniors se méfient beaucoup du bitcoin en raison de son extrême volatilité liée aux risques de spéculations. Ce sont majoritairement les personnes âgées de 20 à 49 ans qui se font le plus escroquer, pour un préjudice évalué en moyenne à 2 000 dollars.

Il est difficile pour certains de ne pas céder à l’appât du gain. Car si aujourd’hui le bitcoin est repassé sous la barre des 40 000 dollars. En mars dernier, il a enregistré un record, pour atteindre 60 000 dollars. D’autres cryptomonnaies, comme Ethereum et Dogecoin, ont également atteint des prix record cette année.

La FTC appelle donc les Américains, à la prudence face à l’essor des cryptomonnaies. L’engouement est tel aux États-Unis, que désormais des guichets automatiques en Arizona et au Nevada offrent un accès au bitcoin. De plus en plus de magasins américains l’acceptent, également, comme moyen de paiement. C’est le cas notamment de la chaine de café Starbucks ou bien encore des supermarchés WholeFoods. La plateforme Paypal a même lancé un service de paiement en bitcoin.

