Covid-19: l'Italie adopte un gigantesque paquet de mesures de soutien à l'économie

Le président du Conseil italien Mario Draghi et le ministre de l'Économie et des Finances Daniele Franco lors d'une conférence de presse, le 20 mai 2021.

Le Conseil des ministres italien a adopté ce jeudi un paquet de mesures de soutien pour contrecarrer les effets de la pandémie sur l'économie du pays. L'État devrait débloquer 40 milliards d'euros pour aider entreprises et ménages.

Le chef du gouvernement italien Mario Draghi parle d'un décret pour « une Italie qui regarde vers l'avenir, mais ne laisse personne au bord de la route ». Dans le détail, 26 milliards d'euros seront consacrés aux sociétés et auto-entrepreneurs en difficulté. Un tiers en aide aux crédits, le reste en subventions directe. Le secteur du tourisme durement frappé par les mesures de restriction bénéficiera de plus de 3 milliards d'euros pour relancer son activité.

Nouveauté de ce plan mise en exergue par Mario Draghi : les critères d'éligibilité aux aides. Le chiffre d'affaires ne sera plus le seul élément examiné ; l'impact sur le bénéfice sera également pris en compte. Cette donnée, plus pertinente, est aussi plus longue à vérifier. Les deux critères vont donc cohabiter.

Le décret comporte aussi un chapitre sur le travail, avec notamment un contrat de retour à l'emploi assorti d'allègements de charges.

Une partie de ce plan est par ailleurs dédié aux jeunes. Pour favoriser leur accession à la propriété, ceux seront exonérés de certains impôts dus à l'achat d'une maison. Les plus pauvres pourront même bénéficier de garanties d'État sur une partie du financement.

