Le patron de ByteDance, maison-mère de TikTok, passe la main

Zhang Yiming, cofondateur et directeur de ByteDance, pose à Palo Alto, en Californie, le 4 mars 2020.

Zhang Yiming, le patron de ByteDance, maison-mère de TikTok, annonce qu'il quittera ses fonctions de directeur général à la fin de l'année. Âgé de 38 ans et à la tête d'une fortune de 36 milliards de dollars, neuvième de Chine, il dirige la start-up la mieux valorisée au monde.

Zhang Yiming passe la main à son cofondateur Liang Rubo, actuellement responsable des ressources humaines. Dans un mail adressé aux salariés, le futur ex-patron de ByteDance explique les raisons de son départ. Il déclare ne pas avoir toutes « les caractéristiques idéales pour un gestionnaire » et souhaite désormais se consacrer à « la stratégie à long terme » du groupe.

Telles sont les raisons officielles de son départ qui intervient au moment où le pouvoir chinois resserre l'étau autour du secteur de la tech, afin d'en limiter son influence. En avril dernier le patron d'Alibaba, Jack Ma, avait disparu plusieurs mois après avoir critiqué les autorités chinoises qui lui avait infligé une amende de plus de 2 milliards d'euros pour abus de position dominante.

Au total, 12 entreprises de la tech, dont ByteDance ont été sanctionnées pour non-respect des règles concurrentielles. À l'instar de Jack Ma, ou de Colin Huang, le fondateur de Pinduoduo, la plateforme montante du e-commerce, Zhang Yiming opte donc pour la discrétion.

ByteDance emploie 60 000 personnes dans 30 pays et propose différentes plateformes dont l'agrégateur d'actualité Jinri Toutiao (« À la Une aujourd'hui »). Mais son plus grand succès est TikTok, avec plus d'un milliard d'utilisateurs. L'application de partage de vidéos fait fureur chez les jeunes du monde entier. Très populaire aux États-Unis, Donald Trump l'avait accusé d'espionnage à la solde du pouvoir chinois, obligeant Zhang Yiming à démentir ces accusations, sans pour autant faire allégeance à Washington.

