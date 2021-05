Marché obligataire: l'UE inflige 371 millions d'euros d'amendes à trois banques pour entente

La Commission européenne a infligé jeudi un total de 371 millions d'euros d'amende à trois banques d'investissement après avoir constaté que sept établissements s'étaient entendus pendant plusieurs années afin de fausser la concurrence sur le marché obligataire.

La Commission européenne a épinglé la japonaise Nomura qui a écopé jeudi mai à mai d'une amende de 129,5 millions d'euros, la suisse UBS de 172,4 millions d'euros et l'italienne UniCredit, de 69,4 millions d'euros, soit au total une amende de 371 millions d'euros.

Quatre banques échappent à la sanction

Les quatre autres banques dans le viseur de la Commission européenne échappent à la sanction financière pour des raisons différentes. Bank of America et Natixis en raison du délai de prescription, Portigon, ex-WestLB, car elle n'a pas généré de chiffre d'affaires lors du dernier exercice et la britannique Natwest, anciennement RBS, qui a révélé l'entente à la Commission s'affranchissant ainsi d'une amende de 260 millions d'euros.

Groupe de traders

Les irrégularités se sont déroulées entre 2007 et 2011 et concernent l'achat et la vente d'obligations d'État européennes sur les marchés primaires et secondaires. L'enquête conduite par la Commission révèle que l'entente entre tous ces établissements bancaires a été orchestrée par un groupe de traders régulièrement en contact. Ils échangeaient des informations commercialement sensibles lors de leurs présences dans les salles de discussion des terminaux Bloomberg.

