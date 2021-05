Sommet mondial de la santé: des dons et des vaccins pour mettre fin à la pandémie

Le Fonds monétaire internationale (FMI) propose un plan de 50 milliards de dollars pour mettre fin à la pandémie et renouer avec la croissance mondiale. C'est ce qu'a annoncé Kristalina Georgieva, la directrice du FMI, à l'occasion du sommet mondial (virtuel) de la santé qui s'est ouvert ce vendredi à Rome dans le cadre du G20.

Il n’y aura pas de fin durable à la crise économique sans une fin à la crise sanitaire. C’est pourquoi le FMI en appelle aux pays riches pour financer ce vaste plan estimé, par l’institution, à 50 milliards de dollars.

Ce plan va associer des subventions d'un montant de 35 milliards et des financements gouvernementaux à hauteur de 15 milliards. Mais pour boucler ce plan, les auteurs du projet rappellent aux pays du G20 qu' il manque près de 13 milliards de dollars de financements supplémentaires.

L’objectif du FMI est de faire vacciner au moins 40% de la population mondiale d’ici la fin de l’année, et 60% au premier semestre 2022. Malgré la mise en place du programme Covax soutenu par les Nations unies, seulement 2% de la population africaine est vaccinée alors que plus d’un tiers de la population des pays riches a déjà reçu une première dose de vaccin anti-covid.

La France s'engage à donner au moins 30 millions de doses au dispositif Covax d'ici à la fin de l'année. L'Allemagne prévoit elle aussi d'attribuer « jusqu'à 30 millions de doses » au programme, a annoncé la chancelière Angela Merkel. De son coté, l'Italie va debloquer 300 millions d'euros supplémentaires pour soutenir les pays les plus vulnérables dans leurs campagnes de vaccination.

Pour le FMI, il y a urgence, car la pandémie qui touche actuellement l’Inde pourrait faire dérailler la reprise mondiale.

Le président francais s'est lui aussi exprimé à la tribune. Emmanuel Macron appelle les membres de l'Union européenne et au G20 d'agir. Le président francais a appelé les producteurs de vaccins contre le Covid-19 à s'engager pour une meilleure distribution à travers le monde.

Pfizer/BioNTech, Moderna et Johnson&Johnson vont fournir 3,5 milliards de doses aux pays les plus pauvres, en 2021 et 2022 et ce, à prix réduit ou sans faire de bénéfice sur leurs ventes. Un engagement pris à l'occasion de ce sommet mondial de la santé.

