Bourse: effondrement de l'action de la société luxembourgeoise Solutions 30

Après deux semaines de suspension en bourse, l’action de la société spécialisée Solutions 30 dans le matériel technologique s’effondre. Elle a ouvert en baisse de près de 77% à 4 euros à la bourse de Paris ce matin. Solutions 30 est dans le collimateur d’un fonds d’investissement américain pour fraude.

Publicité Lire la suite

Solutions 30 est la cible depuis cinq mois d’accusation de fraudes comptables et de blanchiment d’argent par le fonds activiste Muddy Waters. Interpellé par l’AMF, le gendarme des marchés financiers, l’entreprise luxembourgeoise, qui pose des compteurs électriques intelligents, comme Linky, a enfin publié dimanche le rapport financier de son cabinet d’audit EY.

Pas assez d'éléments pour se faire un avis, selon l'audit

Ce rapport fait état d’un chiffre d’affaires de plus de 800 millions d’euros pour 2020. Mais EY indique son « impossibilité à exprimer une opinion » sur les comptes de l'entreprise. Il précise aussi que des « anomalies non détectées pourraient être à la fois significatives et avoir un caractère diffus ». Le cabinet d’audit justifie sa position par le fait que Solutions 30 ne lui a pas communiqué les informations nécessaires à la réalisation de son audit. Des griefs qui alimentent les suspicions du fonds Muddy Waters et qui pèsent en bourse.

Solutions 30, de son côté, réfute l’ensemble de ces accusations. Il prône la transparence de ses activités. Il évoque aussi une sortie définitive de la cotation et demande au Tribunal de Bobigny qu’un conciliateur soit désigné pour l’assister.

►À lire aussi : Les dividendes des entreprises du CAC 40 repartent nettement à la hausse

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne