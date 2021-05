Au Royaume-Uni, les chauffeurs Uber autorisés à se syndiquer

Au Royaume-Uni, la plateforme Uber autorise ses 70 000 chauffeurs à se syndiquer. Le géant des VTC a conclu un accord historique avec le syndicat GMB qui va représenter les chauffeurs qui souhaitent se syndiquer.

« Uber et GMB vont joindre leurs forces pour améliorer les normes du travail flexible à travers le secteur », a annoncé mercredi dans un communiqué le groupe Uber.

« À travers un accord de négociation collective, le syndicat va représenter les chauffeurs à travers le Royaume-Uni. Ces derniers garderont la liberté de choisir si, quand et où ils conduisent pour Uber, et ils auront le choix d'être représentés par GMB », a ajouté le groupe. Il s'agit d'un accord inédit qui intervient deux mois après la reconnaissance par Uber au Royaume-Uni d'un statut de travailleur salarié à ses chauffeurs britanniques. Uber amorce donc un changement important d'attitude vis-à-vis de ses chauffeurs.

Dans le cadre de leur accord, GMB et Uber vont travailler ensemble sur des sujets comme les garanties du national living wage (le salaire minimum anglais) et les congés payés, les plans de retraite, et autres avantages en nature comme la couverture maladie ou la sécurité des chauffeurs.

Un frein pour la rentabilité d'Uber, un gain pour les travailleurs

Pour Me Kevin Mention, défenseur de chauffeurs VTC, ce nouvel accord marque un tournant important pour Uber, mais également pour la « gig economy », l'économie des petits boulots. « Pour la première fois, on va respecter l'un des droits de ces travailleurs, celui d'avoir une négociation collective, une représentation collective pour pouvoir peser contre ces plateformes », a-t-il salué au micro de RFI.

Cette nouvelle étape se fait une nouvelle fois au Royaume-Uni, mais elle reste un signe encourageant pour Me Mention. « Ça va sûrement être encore très incertain et à améliorer. Mais c'est une reconnaissance de la part d'Uber qui niait depuis des années et qui continue de nier [...] en France la possibilité d'être représenté ».

Selon l'avocat spécialiste du droit des chauffeurs VTC, l'impact se fera sentir un peu sur les clients, mais surtout sur Uber qui a déjà des difficultés à être rentable : « La plateforme indiquait être en déficit dans beaucoup de pays. Là, ça va être peut-être encore plus difficile en abusant un petit moins de ce statut d'indépendant. [Pour Uber], le but de ce statut de faux indépendant, c'est la rentabilité. »

