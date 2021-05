Les femmes de plus en plus nombreuses à la tête des entreprises dans le monde

Une étude publiée par l'organisation de jeunes dirigeants YPO, le quotidien économique Financial Times et ONU Femmes révèle qu'il y a plus de femmes à la tête des entreprises dans le monde qu'il y a cinq ans.

L'étude de la Young President's Organization (YPO), du Financial Times et d'ONU femmes a été menée dans 106 pays et a reçu plus de 2 000 réponses. Près d'une femme PDG sur deux dit avoir dû surmonter des préjugés durant sa carrière, et il faut en moyenne deux ans de plus aux femmes qu'aux hommes pour accéder au sommet de la pyramide entrepreneuriale.

Il y a certes une plus grande diversité au sein des entreprises qu'avant, mais seulement 5% des directeurs généraux dans le monde sont actuellement des femmes. La situation n'est guère plus équilibrée aux États-Unis, où seules 6% des 500 entreprises de l'indice Standard and Poor's sont dirigées par des femmes.

Il y a une prise de conscience forte, estime Xavier Mufraggi, le PDG de YPO. Mais cela ne suffit pas. Pourtant, les méthodes existent pour faire progresser le nombre de femmes dirigeantes d'entreprises, notamment la pratique du mentorat, déjà répandu aux États-Unis. Le fait de mettre en place des formations contre les préjugés ou de promouvoir l'égalité salariale pourrait aussi faire bouger les lignes.

