France: le déficit budgétaire de l'État pourrait atteindre 220 milliards d'euros en 2021

Le déficit budgétaire de l'État français pourrait atteindre 220 milliards d'euros, cette année, selon le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt. Cette aggravation de près de 47 milliards par rapport à la Loi de finance initiale est la conséquence des mesures de soutien. Où l'État compte-t-il trouver l'argent ?

Publicité Lire la suite

La croissance n'a finalement pas été au rendez-vous au premier trimestre en France. Le résultat est que le déficit budgétaire devrait être beaucoup plus lourd que prévu. Ces 220 milliards d'euros, il faudra les trouver, car les dépenses se poursuivent avec les aides que le gouvernement continue à octroyer pour soutenir l'économie.

Emprunter cette fois en taux positif

47 milliards, cela représente une aggravation de plus d'un quart de ce qui était prévu. Cet argent qui manque, l'État devra l'emprunter. Mais le contexte a changé. Les taux d'intérêt remontent. Ils sont actuellement entre 0,2 % et 0,3 %, alors qu'ils étaient négatifs il y a quelques mois encore. Et cela pourrait alourdir la facture de la dette française. Le professeur Dominique Lacoue-Labarthe rappelle que c'est une solution largement employée pour sortir d'une crise que de s'endetter : « Dans une dépression comme celle dont nous essayions de sortir, il est tout à fait normal de dépenser plus et de créer du déficit. On reviendra à l'équilibre avec la croissance ».

Mais en plus de la possibilité classique d'emprunt direct de la part de l'État, la France peut maintenant utiliser un nouvel outil mis à sa disposition par l'Union Européenne comme l'explique Dominique Lacoue-Labarthe : « L'Union européenne a conçu un grand système d'emprunt collectif pour 750 milliards d'euros. »

►À lire aussi : Plan de relance: «C’est l’Europe qui emprunte au nom de tous les Européens»

Le gouvernement devra présenter le 2 juin prochain un projet de loi finances rectificative avec 15 milliards d'euros de mesures supplémentaires. Et il table sur une croissance de 5 %, cette année, pour redémarrer l'économie.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne