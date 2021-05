Reportage

Air Algérie reprend petit à petit les liaisons entre Paris et Alger

Un Boeing d'Air Algérie, photographié en octobre 2014 à l'aéroport de Lille-Lesquin, au nord de la France. AFP PHOTO / PHILIPPE HUGUEN

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Après près de 15 mois sans vol entre la France et l'Algérie, la compagnie Air Algérie rouvre ce mardi 1er juin sa liaison aérienne entre Paris et Alger. Pour l'instant, les Algériens se trouvant en France devront se contenter de deux vols par semaine, les mardis et les jeudis. Une réouverture partielle qui frustre les membres de la communauté, parfois privés de voir leur famille depuis plus d'un an et demi.