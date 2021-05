L'OCDE optimiste sur la reprise économique mais met en garde contre les «vents contraires»

L’OCDE est plus optimiste pour l’économie mondiale mais gare aux « vents contraires ». Selon les dernières « perspectives économiques » de l’organisation, la croissance mondiale devrait approcher les 6% cette année, un peu mieux que ce qu’elle avait prédit en mars.

La rapidité des campagnes de vaccination et les mesures de relance budgétaire mises en places par les pouvoirs publics devraient « booster » la croissance mondiale, estime l’OCDE. L’Organisation de coopération et de développement économique, qui compte 38 pays représentant 60% du PIB mondial, prévoit en effet un rebond du PIB mondial de 5,8% cette année, soit 0,2% de plus que dans ses prévisions du mois de mars après une récession historique en 2020, qui a vu l'économie mondiale se contracter de 3,5%.

Pour l’an prochain, la croissance économique devrait progresser de 4,4% et la plupart des pays de la planète devrait même retrouver leur niveau de croissance d'avant crise, prédit l’organisation. Mais attention, prévient l'OCDE : cette reprise restera fragile « tant que la grande majorité de la population mondiale ne sera pas vaccinée ».

Ce qu'il faut faire maintenant le plus rapidement le plus de monde possible, c'est accroître les capacités de production. Laurence Boone, économiste en chef de l'OCDE Altin Lazaj

Inflation limitée

L’organisation basée à Paris regrette notamment l'insuffisance de la fourniture de vaccins aux pays émergents et à bas revenus.

En ce qui concerne l’inflation, devenue la principale préoccupation des marchés financiers, l’OCDE se montre rassurante : elle estime que la récente hausse des prix devraient commencer à s'atténuer en fin d'année.

