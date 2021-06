L'inflation accélère en Allemagne, à son plus haut niveau en dix ans

En Allemagne, Les prix des biens alimentaires ont progressé de 1,5 % et les services se sont appréciés de 2,2 % sur un an.

L’inflation atteint 2,5 % en mai sur un an en Alemagne. C’est son plus haut niveau en dix ans, selon des chiffres publiés lundi 31 mai par l'Office fédéral des statistiques. Cette accélération s'explique en particulier par la hausse des prix de l'énergie.

Publicité Lire la suite

Les prix de l’énergie, surtout du fioul, de l’essence et du gazole ont augmenté de 10 % sur un an, de mai 2020 à mai 2021. Dans une moindre mesure, les prix des produits alimentaires ont progressé de 1,5 % tandis que ceux des services ont cru de 2,2 % sur un an.

Selon les analystes, la progression des prix devrait encore s’accélérer d’ici la fin de l’année. L’inflation pourrait même atteindre temporairement 4 %. Il s'agirait alors du plus haut niveau depuis 1994 en Allemagne, où la peur de l'inflation est ancrée dans les mentalités depuis la crise des années 1920.

Nouvelle taxe carbone

Plusieurs facteurs expliquent ce rebond des prix en Allemagne : la remontée de la TVA, l’introduction d’une nouvelle taxe carbone et la forte hausse des prix des matières premières dans le monde.

Mais il n’y a pas lieu de s’alarmer car cette hausse des prix, que connaît aussi la zone euro, est temporaire, estime la Banque centrale européenne. Un tassement de l’inflation est attendu en effet en 2022. Et pour calmer les marchés, la BCE assure qu'elle n'entend pas resserrer sa politique monétaire accommodante. Elle attendra pour cela un retour durable de l'inflation dans le sillage d'une conjoncture économique robuste.

► À écouter : «Ce qui fait le couple franco-allemand, ce n'est pas la mise en scène»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne