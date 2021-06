L’impact du Covid-19 sur le marché du travail est loin d’être fini, alerte l’OIT

L’OIT estime que la crise sanitaire provoquera un « déficit » de 75 millions d’emplois en 2021. AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La pandémie de Covid-19 a plongé plus de 100 millions de travailleurs de plus dans la pauvreté. C’est que révèle ce mercredi 2 juin l'OIT, l’Organisation internationale du travail. Et la crise est loin d'être finie, met en garde l’organe de l’ONU.