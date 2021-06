Un G7 Finances sous le signe d'une taxation internationale des entreprises

L’Observatoire européen de la fiscalité plaide pour taxer au taux le plus haut possible des multinationales, comme Amazon. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Une réunion des ministres des Finances des 7 pays les plus industrialisés se tient à Londres à partir de ce vendredi 4 juin et pour deux jours. Une réunion qui devrait porter en grande partie sur le projet de taxation internationale des entreprises encore en pleine négociation. Des pays comme l'Irlande et la Hongrie continuent de s'y opposer. Mais la grande majorité des États, confrontés au choc de la crise sanitaire sur leurs finances, auraient bien besoin de relever ce taux pour financer leurs investissements futurs.