Covid-19: le tourisme à l'heure d’été, les voyageurs classés par codes couleur

Le gouvernement veut inciter les touristes étrangers, surtout européens à passer leurs vacances en France. L’exécutif a décidé, qu’à partir du 9 juin, les voyageurs vaccinés en provenance de certains pays dits sûrs pourront entrer dans l’Hexagone sans test PCR.

Le gouvernement a décidé de classer les pays selon leur situation sanitaire. Les pays dits sûrs sont ceux appartenant à l’Union européenne, mais aussi d’autres situés en dehors de l’espace européen : il s’agit de l’Australie, de la Corée du Sud, d’Israël, du Japon, du Liban, de la Nouvelle-Zélande et de Singapour.

Les citoyens de ces pays qui veulent entrer en France, n’auront pas besoin de faire un test PCR ou antigénique s’ils sont vaccinés et qu’ils peuvent le prouver. En revanche, les voyageurs issus des autres pays doivent présenter un test négatif PCR ou antigénique qu’ils soient vaccinés ou non.

La mesure concerne donc la majorité des pays du monde et notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, où la circulation du virus reste active, mais dans des proportions maîtrisées. Et puis un bémol pour les pays les plus touchés actuellement comme l’Afrique du Sud, le Brésil ou encore la Turquie. L’exécutif les a classés en rouge en raison de leur situation sanitaire toujours préoccupante. Les voyageurs en provenance de ces zones vaccinées ou non, ne peuvent se rendre en France que pour des motifs impérieux. Autre mesure pour inciter les touristes à venir : la France, leur propose de se faire tester gratuitement dans l’Hexagone avant de rentrer chez eux.

Ne pas rater le rendez-vous estival

C’est pourquoi le président Emmanuel Macron a invité les Français en ce début juin à passer leurs vacances d’été en France. L’appel devrait être suivi, car la situation sanitaire reste compliquée dans de nombreux pays du monde. Les professionnels du tourisme disent que la hausse des réservations est encourageante. On estime que 35 millions de Français devraient se déplacer cet été sur le territoire national, soit 2 millions de plus que l’an dernier. Le tourisme, moteur de l’économie française, est en effet l’un des secteurs le plus touchés par la crise sanitaire. Depuis le début de la crise, les pertes sont estimées à plusieurs dizaines de milliards d’euros. Le secteur a profité d’aides massives de la part de l’État : plus de 29 milliards d’euros.

Un plan de reconquête pour le tourisme

C’est un plan d’investissement qui portera sur cinq ans. Le président, qui n’a pas donné de chiffres sur le montant, parle de réinventer le modèle du tourisme en France. Le but est d’améliorer la formation des travailleurs du secteur, de valoriser davantage le patrimoine national et de moderniser les infrastructures pour accroître les capacités d’accueil des touristes.

Le plan comporte également un volet numérique, pour aider les entreprises du tourisme à investir dans la numérisation. L’objectif du gouvernement est de reconquérir les touristes et de rendre la France la plus attractive possible.

