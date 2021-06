Au festival de l'économie de Trente, l'Italie espère voir repartir son économie

L’Italie est la première bénéficiaire du plan de relance européen avec près de 200 milliards d'euros de fonds et le gouvernement de Mario Draghi met les bouchées doubles pour adopter les réformes nécessaires au réveil de l’économie du pays. Réforme de l’administration, des procédures, de la justice... Les chantiers ouverts sont immenses. Et c’est le thème cette année du retour après la pandémie du Festival de l’économie de Trente.

Avec notre envoyée spéciale à Trente, Anne Tréca

L’Italie a des moyens sans précédent dans son histoire pour revenir dans la course. Sortir des dégâts de près de dix ans de récession couronnés par les ravages de la pandémie. Relancer une croissance à la traîne dans le peloton occidental. La plus grosse part du plan italien est consacrée à la transition écologique. Autre priorité, l’innovation et le passage au numérique. Enfin, les infrastructures avec notamment d’importants investissements ferroviaires.

L'argent n'achète pas tout

L’argent est là, mais il n’achète pas tout. Et au festival de Trente, l’inquiétude des économistes est palpable. Le pays souffre d’une bureaucratie étouffante, inefficace, vieillotte avec des procédures lourdes, contradictoires et des recours en justice incessants qui paralysent les projets.

« Il y a des changements qui pourront être faits. On a des recrutements qui vont avoir lieu dans les prochains mois. On a changé beaucoup de choses déjà mais ça va être difficile, ça ne va pas être une chose simple à faire, explique Tito Boeri, professeur à la Bocconi et directeur du festival de Trente. J'ai confiance dans le fait qu'on arrive quand même à réaliser une partie du plan, mais dépenser tout cet argent, ça va être vraiment difficile. »

Le plan européen est-il trop généreux ? L’Italie joue son avenir mais aussi sa crédibilité devant ses voisins.

