Bosch inaugure une nouvelle usine de semi-conducteurs en pleine pénurie

La pandémie de Covid a perturbé les chaînes d'approvisionnement dans différents secteurs mais aussi pour les semi-conducteurs de plus en plus vitaux dans l'industrie aujourd'hui. Pour l'Europe qui fabrique peu de ces produits, l'inauguration ce lundi d'une usine de l'Allemand Bosch à Dresde se veut le symbole d'une plus grande souveraineté.

La Californie a sa Silicon Valley, l'Allemagne sa « Silicon Saxony ». Ainsi a été surnommée la région de Dresde après la réunification. La Saxe abrite le plus grand site de microélectronique d’Europe. Une puce sur trois fabriquée sur le continent y est produite. L'usine de Bosch inaugurée ce lundi, le plus grand investissement – un milliard d’euros – jamais réalisé par la société allemande, rejoint dans la région 2 400 autres entreprises actives dans ce secteur.

« L’avenir devient palpable à Dresde. Autrefois, le pétrole était l’élixir sur lequel reposait la richesse des nations. Aujourd’hui, notre dépendance à l’égard des semi-conducteurs est plus importante que jamais », a fait valoir la chancelière allemande Angela Merkel, qui participait à cette inauguration virtuelle.

« Notre but est que l’Allemagne et l’Europe augmentent leur part de marché au niveau mondial, a ajouté Mme Merkel. Si on ne joue pas dans la cour des grands, on ne peut pas avoir l’ambition d’être une référence en matière technologique. »

L’usine de Dresde de Bosch a bénéficié de quelque 140 millions de subventions dans le cadre d’un programme européen, indique notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut. La commissaire Margrethe Vestager qui participait également à la cérémonie a salué une contribution à la « compétitivité européenne » en tant que « berceau de l'innovation ».

L'Europe veut rattraper son retard

L'objectif est de pallier la pénurie de ces composants électroniques incontournables dans la fabrication d’objets connectés du quotidien, de l’ordinateur à l’automobile, et fabriqués en Chine principalement. Depuis des mois la production de ces pièces miniatures est déstabilisée. Des constructeurs automobiles en Europe et aux États-Unis ont dû interrompre leur production faute de composants. Les experts n'excluent pas que des produits grand public comme les téléphones portables puissent être concernés.

En effet, la demande mondiale de ces précieux matériaux est de plus en plus forte et la reprise du secteur automobile notamment, a été plus rapide que prévu. L’Asie dans ce contexte se sert en premier. L’Europe, veut donc développer ses propres capacités de production.

Si l'Allemagne dispose, avec Bosch et Infineon, de deux entreprises de pointe dans la fabrication de semi-conducteurs, l’Union européenne espère rattraper son retard et doubler sa capacité de production d’ici 2030, contre seulement 10% aujourd’hui, grâce à des alliances entre chercheurs et industriels. À terme, 700 employés, contre 250 actuellement, travailleront dans la nouvelle usine de Bosch.

