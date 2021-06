Union européenne: la hausse du commerce en ligne a favorisé l'achat de contrefaçons

Selon une étude de l'office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) publiée ce mardi 8 juin, près d'un Européen sur dix a acheté un produit contrefait sans le savoir. Cette étude a été réalisée avec la collaboration de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

La contrefaçon représente 6,8% des importations de l'Union Européenne, soit 121 milliards d'euros, et touche toutes sortes de produits, de l'électronique aux vêtements en passant par les jouets ou encore le vin, selon cette étude de l'EUIPO.

19% en Bulgarie

Tous les pays de l'Union ne sont pas touchés à la même hauteur par cette pratique illégale. Les importations contrefaites en Suède atteignent 2%, contre 19% en Bulgarie et 9% en France. Le commerce en ligne et la pandémie ont favorisé l'expansion de la contrefaçon. 70% des Européens ont en effet eu recours aux achats en ligne en 2020, leur enlevant toute possibilité d'évaluer la qualité du produit.

Le phénomène est encore plus problématique pour les médicaments et les produits de santé, où la contrefaçon est en hausse, ce qui constitue un risque pour la santé et la sécurité des acheteurs.

4 milliards d'euros par an

Une étude précédente de l'EUIPO, indique que la commercialisation de ces médicaments contrefaits pèse environ 4 milliards d'euros par an. Ils sont fabriqués en Inde et en Chine et leur acheminement se fait essentiellement par bateau.

