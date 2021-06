La Banque mondiale révise à la hausse sa prévision de croissance pour l’économie

Elle estime que le PIB devrait progresser de 5,6% cette année, soit 1,5 de plus que sa précédente projection. L’institution basée à Washington tire pourtant la sonnette d’alarme, et prévient que la reprise économique s’annonce inégale.

Publicité Lire la suite

Selon la Banque mondiale, l’économie de la planète va enregistrer sa plus forte croissance depuis 80 ans. Pour autant cette reprise bénéficiera en priorité aux pays riches. En effet, ces derniers ont mis en place des plans de relance massifs et des campagnes de vaccination intenses, ce qui n’est pas le cas des pays pauvres, ces derniers devraient connaitre une croissance de moins de 2%. L’institution internationale souligne que la vaccination a pris du retard dans les pays à faibles revenus. Elle appelle ainsi à une plus forte solidarité internationale afin de permettre à ces pays de vacciner leurs populations.

La Banque mondiale rappelle que la crise sanitaire maintient les inégalités dans les pays en développement. Tout comme elle s’inquiète de voir l’insécurité alimentaire progresser pour ces mêmes populations, en raison de la hausse des prix des aliments. C’est pourquoi l’institution basée à Washington appelle à une plus forte coopération internationale pour alléger la dette de ces pays.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne