La BCE relève ses prévisions de croissance et d'inflation

Lors de la conférence de presse donnée à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs à Francfort, sa présidente Christine Lagarde a été plus optimiste qu'il y a trois mois. Daniel ROLAND AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Banque centrale européenne maintient son cap monétaire accommodant, mais relève ses prévisions de croissance et d'inflation. Lors de la conférence de presse donnée à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs à Francfort, sa présidente Christine Lagarde a été plus optimiste qu'il y a trois mois. Le progrès de la vaccination réjouit particulièrement la présidente de la BCE. Car qui dit « vaccination » dit aussi « abandon » des restrictions sanitaires et retour à la normale.